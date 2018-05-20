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الرئيسية | حوادث | أربعيني ينتحر شنقا في تلمبوط ناحية شفشاون

أربعيني ينتحر شنقا في تلمبوط ناحية شفشاون

أربعيني ينتحر شنقا في تلمبوط ناحية شفشاون
هسبريس من وزان
الأحد 20 ماي 2018 - 14:19

اهتز دوار وسلاف بجماعة تلمبوط بإقليم شفشاون، اليوم الأحد، على وقع انتحار شخص بمنزله في ظروف غامضة، وفق ما أفادت به مصادر هسبريس.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشخص الهالك متزوج ويبلغ حوالي 37 سنة من العمر، عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل بمنزله في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت مصادر هسبريس أن الأسرة تفاجأت بواقعة الانتحار التي خلفت هلعا وصدمة كبيرة في صفوف معارفه، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو اختلال عقلي، ليبقى سبب إقدامه على وضع نهاية لحياته مجهولا إلى حد كتابة هذه الأسطر.

عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mostafa الأحد 20 ماي 2018 - 14:44
الانتحار في اامغرب سببه في اغلب الاحيان هو الفقر والحرمان والحكرة ولكم واسع النظر
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