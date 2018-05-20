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كُتّاب وآراء
أربعيني ينتحر شنقا في تلمبوط ناحية شفشاون
اهتز دوار وسلاف بجماعة تلمبوط بإقليم شفشاون، اليوم الأحد، على وقع انتحار شخص بمنزله في ظروف غامضة، وفق ما أفادت به مصادر هسبريس.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشخص الهالك متزوج ويبلغ حوالي 37 سنة من العمر، عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل بمنزله في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأضافت مصادر هسبريس أن الأسرة تفاجأت بواقعة الانتحار التي خلفت هلعا وصدمة كبيرة في صفوف معارفه، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو اختلال عقلي، ليبقى سبب إقدامه على وضع نهاية لحياته مجهولا إلى حد كتابة هذه الأسطر.
عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.