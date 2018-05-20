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الرئيسية | حوادث | تهمة الاتجار بالبشر تلاحق رئيس نادٍ مراكشي

تهمة الاتجار بالبشر تلاحق رئيس نادٍ مراكشي

تهمة الاتجار بالبشر تلاحق رئيس نادٍ مراكشي
هسبريس من مراكش
الأحد 20 ماي 2018 - 16:10

أعطى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماته لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تنفيذ أمر بإلقاء القبض في حق رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي، الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد توقيف زوجته من طرف المصالح الأمنية بمراكش، جراء تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واحتجاز خادمات فيليبينيات وتعريضهن للضرب.

وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب مصادر هسبريس، إلى يوم الثلاثاء الماضي عندما تمكنت إحدى الخادمات الفيليبينيات من مغادرة فيلا رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، بالرغم من الحراسة المشددة عليها وعلى أربع خادمات أخريات يحملن الجنسية نفسها، واتصلت بسفارة بلدها بالرباط وأبلغتها بوضعية الاحتجاز التي تعاني منها رفقة زميلاتها، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية بمراكش التي أوقفت زوجة رئيس النادي المذكور وتم الاحتفاظ بها رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل إحالتها على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.

وأضافت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش شرع في تحقيقاته في هذه القضية بالاستماع إلى زوجة رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، بعد تمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها من قبل النيابة العامة المتعلقة بالاتجار بالبشر واحتجاز خادمات فيليبينيات وتعريضهن للضرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ستيتو حمو الأحد 20 ماي 2018 - 16:23
تمتيعها بالسراح الموقت مقابل كفالة !!اذا السراح الوقت غير للناس الأغنياء .
اما الفضيحة فسيطوى ملفها بسرعة لان المتورط له نفوذ وموضي عليه من طرف اصحاب الحال . واصحاب النفوذ لا يعاقبون
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