القبض على مضرم النار بسوق ممتاز في إنزكان

هسبريس من أكادير

تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا والسرقة.

وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، وهو عديم السوابق القضائية، على خلفية البحث الذي تباشره مصالح أمن إنزكان في قضية إضرام النار بأحد أجنحة سوق ممتاز، تم تسجيلها يوم الجمعة، حيث اعترف المشتبه فيه بالفعل الجرمي المنسوب إليه، مقرا بإقدامه على إضرام النار بغرض السرقة.

المصدر نفسه أضاف أن مصالح أمن إنزكان توصلت، يوم الجمعة الماضي، بشكاية من إدارة سوق ممتاز مفادها إقدام شخص مجهول على إضرام النار بجناحين، قبل أن تتم السيطرة على الحريق في الحين، في الوقت الذي تمكن فيه المشتبه فيه من الفرار بعد استيلائه على هاتف نقال.

وعلى إثر ذلك، تم تفعيل مجموعة من التحريات المدعومة بالأبحاث التقنية مكنت من توقيف المشتبه فيه، اليوم السبت، وهو بصدد الولوج إلى المركز التجاري المذكور.

وكشف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية مكنت من حجز الملابس التي ظهر بها المعني بالأمر وهو يقدم على فعله الجرمي، في حين ما زال البحث جاريا لتوقيف شخص اقتنى منه الهاتف النقال المتحصل من هذا الفعل الجرمي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ملابسات هذه القضية.