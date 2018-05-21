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الرئيسية | حوادث | درك مجاط يحقق في وفاة ثلاثيني بحقل زراعي

درك مجاط يحقق في وفاة ثلاثيني بحقل زراعي

درك مجاط يحقق في وفاة ثلاثيني بحقل زراعي
ابراهيم مغراوي
الاثنين 21 ماي 2018 - 06:01

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، التابع لإقليم شيشاوة، الأحد، بأمر من النيابة العامة، تحقيقا أوليا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وفاة ثلاثيني عثر عليه مساء أمس السبت جثة هامدة وسط مزارع دوار ايت امحند بجماعة امزوضة.

وفور تلقي مصالح الدرك والسلطة المحلية لإشعار بخصوص هذا الحادث، أوفدت محققين إلى مكان الحادث للقيام بالتحريات الأولية، وجمع المعطيات التي يمكن أن تساعد في التحقيق للكشف عن أسباب الوفاة.

وبحسب مصادر محلية لهسبريس، فالهالك "محمد. ز" كان قيد حياته يعاني من مرض السكري، غاب عن منزله لأكثر من 48 ساعة، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة من طرف بعض المارة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جثة الهالك، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات، لا تحمل أي آثار بارزة لأي اعتداء محتمل، مضيفة أن تشريحها من طرف الطب الشرعي سيوضح بشكل جلي ظروف الوفاة.

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