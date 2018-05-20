قتيل وجريحان في حادث مروري ناحية سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم الأحد، إثر حادثة سير خطيرة وقعت بالطريق السيار في النفوذ الترابي لإقليم سطات، نتيجة انقلاب سيارة خفيفة كان على متنها ثلاثة شبّان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الشبّان الثلاثة، الذين كانوا على متن سيارة خفيفة قادمين من مرّاكش نحو مدينة الدار البيضاء عبر الطريق السيار، تعرّضوا لحادثة سير مميتة بعد انقلاب السيّارة التي كان يقلونها في النقطة الكيلومترية 59 بين مدينتي سطات وبرشيد.

ووفق مصادر طبية، فإن الهالك" ر، ب" المزداد سنة 1981 بالمحمدية، لقي مصرعه بسبب نزيف دموي حاد إثر جروح خطيرة ومتفرقة بأنحاء جسده، في حين أصيب السائق "إ، م" المزداد سنة 1996 إصابة خفيفة ووضعيته مستقرّة، في الوقت الذي وضع صديقهما "ح، خ " المزداد سنة 1980 بقسم الإنعاش نظرا لخطورة حالته الصحية.

وانتقل إلى مكان الحادث كل من ممثل السلطات المحلية بسطات وعناصر من الدرك الملكي التابعين لكوكبة الدّرّاجات سرية سطات وأفراد من الوقاية المدنية الذين عملوا على نقل المصابين الثلاثة إلى قسم المستعجلات، حيث توفي شخص واحد ولا يزال اثنان يتلقيان العلاج حالة أحدهما خطيرة.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بسطات بحثا في النازلة لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث، وأشرفت على وضع جثة الهالك بقسم الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، من أجل الفحص والمعاينة أو التشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة المختصة.