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الرئيسية | حوادث | تفكيك شبكة متخصصة في السرقة بتامنصورت

تفكيك شبكة متخصصة في السرقة بتامنصورت

تفكيك شبكة متخصصة في السرقة بتامنصورت
هسبريس من مراكش
الأحد 20 ماي 2018 - 20:15

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، بعد زوال اليوم الأحد، من تفكيك شبكة متكونة من خمسة أشخاص، متخصصة في اعتراض سبيل المارة والسرقة والسطو على المنازل بمختلف أحياء المدينة الجديدة لتامنصورت، بعد تورطهم في الكثير من الجرائم، بعد إيقافهم بحي الرزق، ليتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم على أنظار العدالة.

وجاء إيقاف المتهمين، حسب مصادر هسبريس، بعد تلقي مصالح الدرك الملكي لمجموعة من الشكايات بخصوص السرقة واعتراض سبيل المارة وسرقة ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهت باعتقال المتهم الرئيسي وباقي شركائه في عملياته الإجرامية.

وأضافت المصادر نفسها أن المتهمين، الذين استغلوا غياب الأمن بالمنطقة لتنفيذ عملياتهم، ضبطت بحوزتهم هواتف ذكية باهظة الثمن وكيسين كبيرين يحتويان على مجموعة من التجهيزات والمعدات النحاسية التي تم جنيها من وراء عملياتهم التي نفذوها خلال اليومين الأخيرين، بالإضافة الى دراجتين ناريتين من دون وثائق، ليتم حجزها لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

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