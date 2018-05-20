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كُتّاب وآراء
القضاء يُحيل عون سلطة على سجن الأوداية
قرّرتِ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدية ايمنتانوت، اليوم الأحد، إيداع عون سلطة برتبة المقدم "ع. ز" بقيادة ادويران بالسجن المدني بجماعة الأوادية ضواحي مراكش، بعد استنطاقه ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في الابتزاز وتسلم رشوة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن أولى جلسات محاكمة عون السلطة المذكور ستنطلق بغرفة الجنحي التلبسي غدا الاثنين، بعد استيفاء مدة الحراسة النظرية التي جرى تمديدها مرة واحدة، والاستماع إليه في محاضر قانونية بالمركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة.
وأضافت المصادر نفسها أن عون السلطة المذكور، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، جرى توقيفه إثر تلقي الرقم الأخضر للنيابة العامة شكوى بخصوص والابتزاز والارتشاء؛ وهو ما دفع النيابة العامة، بتنسيق عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، إلى نصب كمين محكم ضبط على إثره متلبسا بتسلم رشوة بمبلغ 2000 درهم من مواطن مقابل تسهيل الحصول على شهادة إدارية لعقار تابع ترابيا لقيادة وجماعة ادويران دائرة مجاط.