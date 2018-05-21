الأمن يجهض محاولة إدخال "القرقوبي" إلى المغرب

هسبريس من طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأحد، من إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب على متن شاحنة للنقل الدولي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن أوقفت سائقين كانا على متن الشاحنة، وحجزت عشرة أكياس بلاستيكية تحتوي على كمية من الأقراص المهلوسة، التي يتم حاليا التحقق من كميتها الإجمالية، فضلا عن التأكد من إمكانية وجود شحنات مخدرة إضافية في أماكن أخرى من الشاحنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم ضبط هذه الشحنات من الأقراص المخدرة في إطار عملية تتبع دقيقة، مكنت من رصد مسالك التهريب ومسارات العبور، قبل أن يتم ضبطها مباشرة بعد محاولة إدخالها إلى المغرب"، مشيرا إلى أن السائقين الموقوفين خضعا لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في انتظار استكمال إجراءات التفتيش والحجز وحصر الكميات المحجوزة من الأقراص المهلوسة .