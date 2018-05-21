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الرئيسية | حوادث | الأمن يجهض محاولة إدخال "القرقوبي" إلى المغرب

الأمن يجهض محاولة إدخال "القرقوبي" إلى المغرب

الأمن يجهض محاولة إدخال "القرقوبي" إلى المغرب
هسبريس من طنجة
الأحد 20 ماي 2018 - 23:42

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأحد، من إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب على متن شاحنة للنقل الدولي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن أوقفت سائقين كانا على متن الشاحنة، وحجزت عشرة أكياس بلاستيكية تحتوي على كمية من الأقراص المهلوسة، التي يتم حاليا التحقق من كميتها الإجمالية، فضلا عن التأكد من إمكانية وجود شحنات مخدرة إضافية في أماكن أخرى من الشاحنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم ضبط هذه الشحنات من الأقراص المخدرة في إطار عملية تتبع دقيقة، مكنت من رصد مسالك التهريب ومسارات العبور، قبل أن يتم ضبطها مباشرة بعد محاولة إدخالها إلى المغرب"، مشيرا إلى أن السائقين الموقوفين خضعا لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في انتظار استكمال إجراءات التفتيش والحجز وحصر الكميات المحجوزة من الأقراص المهلوسة .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرتن بري دو كيس الاثنين 21 ماي 2018 - 00:12
المرجو من قضائنا وعدلنا ان يوجه لهؤﻻء اعداء الامة والاسلام اقصى العقوبات ..ولم لا الاعدام لكونهم مصدر اعدام شبابنا بترويجهم لسموم تقتل بلا رحمة وتجعل الشباب عرضة لامراض عقلية كما بدأنا نرى كثرتهم في الشوارع....فلا عفو ملكي ولا تساهل في الحكم على منعدمي الضمير مافيات المخدرات الذين لا يهمهم سوى المال ضاربين عرض الحائط صحة الشباب الذي تجعله البطالة يبحث عن اشياء تنسيه ما هو عليه من فقر وقمع وقلة عمل وحتى المثقفين واصحاب الدبلومات والشواهد العليا.
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