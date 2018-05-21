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الرئيسية | حوادث | جهود "ديستي" تطيح بمروج مخدرات في سوس

جهود "ديستي" تطيح بمروج مخدرات في سوس

جهود "ديستي" تطيح بمروج مخدرات في سوس
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 21 ماي 2018 - 13:40

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية باشتوكة آيت باها، اليوم الاثنين، من توقيف أحد أكبر مروجي مخدر الشيرا بالجملة بمناطق سوس والجنوب؛ وذلك في دوار "أولاد ميمون"، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي.

وجاء توقيف المعني بالأمر استغلالا لمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما جرى رصد تحركاته إلى أن استقر بمنزل أحد أصدقائه بالمنطقة سالفة الذكر، ليتم تطويقه قبل أن توقيفه برفقة خليلته التي كانت معه بالمنزل.

وأقادت مصادر هسبريس بأن الموقوف، الذي كان ينشط بمنطقة "أزراراك" ضواحي أكادير، كان موضوع أزيد من 40 مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة والدرك الملكي، لنشاطه في إغراق مناطق سوس والجنوب بالمخدرات.

وتواصل المصالح الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحرياتها الأولية مع الموقوف، كما انتقلت إلى مجموعة من المنازل التي كان يتخذها مخازن من أجل حجز الممنوعات، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة.

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