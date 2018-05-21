مادة سامة ترسل فتاة إلى المستشفى بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الأمن بمراكش، اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا بأمر من النيابة العامة في قضية شابة في عقدها الثالث تناولت مادة سامة، للوقوف على الدواعي التي دفعتها إلى محاولة الانتحار.

وفور علمها بالحادث انتقلت مصالح السلطة المحلية والأمن إلى منزل عائلة الفتاة بتجزئة أبواب مراكش بمقاطعة المنارة، لجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في فهم أسباب إقدام الشابة على تناول المادة السامة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الأمن أشرفت على نقل الفتاة المذكورة إلى المستشفى؛ في حين أفادت مصادر طبية بأن المعنية بالأمر تلقت الفحوصات والعلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن وضعها الصحي يسير نحو الاستقرار، بعدما قامت الفرق الطيبة بغسل معدتها.