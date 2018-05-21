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الرئيسية | حوادث | محاكمة زوج تسبب في شلل شريكة حياته بالسراغنة

محاكمة زوج تسبب في شلل شريكة حياته بالسراغنة

محاكمة زوج تسبب في شلل شريكة حياته بالسراغنة
هسبريس من مراكش
الاثنين 21 ماي 2018 - 22:38

تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، خلال جلستها العلنية ليوم الأربعاء 23 ماي الجاري، في محاكمة الشخص الذي اعتدى على زوجته القاصر وتسبب في شللها بدوار الجوالة بتراب الجماعة القروية تملالت التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

وكانت هيئة المحكمة قضت بإجراء خبرة طبية على الضحية، أوكلت مهمة القيام بها للطبيب المحلف لدى المحاكم، من أجل إخضاع الضحية لفحوصات طبية وتحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء إصابتها بالشلل، قبل إنجار تقرير طبي شامل وإحالته على أنظار هيئة الحكم، للاعتماد عليه قبل إصدار حكمها في هذه القضية.

وجاء إيقاف الزوج من لدن مصالح الدرك الملكي بعد مرور أسبوعين على اعتدائه الوحشي على شريكة حياته التي تسبب لها في عاهة مستديمة، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل عرضه على أنظار العدالة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية، التي تنحدر من دوار أولاد عراض ضواحي العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، تعرضت لاعتداء وحشي على يد زوجها البالغ من العمر 22 سنة، بعد ضربها بقوة مع الحائط قبل أن يوجه إليها صفعة على مستوى الوجه لتسقط أرضا وتفقد وعيها؛ وهو ما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة، بعد إصابتها بشلل أطرافها السفلى وارتجاج دائم في الرأس لم تعد معه قادرة على التحكم فيه، إضافة إلى مشكل في النطق.

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