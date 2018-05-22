24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
- الملك يطلق مشاريع تضامنية ويؤجل الدرس الحسني
- نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
- مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر
- عاجل: ملثمون يطلقون النار على المارة بمرسيليا
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
- الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة - (274)
- تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان - (186)
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية - (157)
- رئيس الحكومة يحل بمطار سيول في غياب مسؤولي كوريا الجنوبية - (148)
- خبير يدعو المغرب إلى إعلان بطلان وقف إطلاق النار بالصحراء - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف مُحترف سرقات بالخطف
أوقفت الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، بمعية عناصر تابعة للمنطقة الأمنية المدينة جليز التابعة لولاية أمن مراكش، الاثنين، أحد محترفي السرقات بالخطف باستعمال الدراجات النارية في حالة تلبس.
وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن إيقاف الشخص المعني جاء بعد عمليات مراقبة تندرج في إطار محاربة الجريمة بالشارع العام، وخصوصا ظاهرة استعمال الدراجات النارية في سلب وخطف الهواتف المحمولة والحقائب اليدوية من الراجلين.
وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية المتعددة، وكان يستهدف الضحايا بالشارع العام بعد تتبع خاص لاستغلال الفرص السانحة والاستحواذ على ممتلكاتهم بشكل سريع قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة شركاء ضمن عصابة إجرامية.
يذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش فتحت تحت إشراف النيابة العامة المختصة محضرا قانونيا للص السابق ذكره، ووضعته رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على القضاء.