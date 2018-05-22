أمن مراكش يوقف مُحترف سرقات بالخطف

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، بمعية عناصر تابعة للمنطقة الأمنية المدينة جليز التابعة لولاية أمن مراكش، الاثنين، أحد محترفي السرقات بالخطف باستعمال الدراجات النارية في حالة تلبس.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن إيقاف الشخص المعني جاء بعد عمليات مراقبة تندرج في إطار محاربة الجريمة بالشارع العام، وخصوصا ظاهرة استعمال الدراجات النارية في سلب وخطف الهواتف المحمولة والحقائب اليدوية من الراجلين.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية المتعددة، وكان يستهدف الضحايا بالشارع العام بعد تتبع خاص لاستغلال الفرص السانحة والاستحواذ على ممتلكاتهم بشكل سريع قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة شركاء ضمن عصابة إجرامية.

يذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش فتحت تحت إشراف النيابة العامة المختصة محضرا قانونيا للص السابق ذكره، ووضعته رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على القضاء.