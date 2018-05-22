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الرئيسية | حوادث | ستيني ينتحر شنقا في خامس أيام رمضان

ستيني ينتحر شنقا في خامس أيام رمضان

ستيني ينتحر شنقا في خامس أيام رمضان
هسبريس من وزان
الاثنين 21 ماي 2018 - 23:20

وضع شخص، اليوم الاثنين، حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة بمنزله وسط دوار احسانن، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تزكان نواحي شفشاون.

وحسب مصادر محلية، فإن الشخص الهالك يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل بمنزله في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفور إخطارها، حلت عناصر من السلطة المحلية بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سطات وزان شفشاون الاثنين 21 ماي 2018 - 23:54
مثلث الانتحارات سطاتبرشيد ووزان شفشاون ياربي السلامة اوجدوا الحلول اوجدوا الدواء حشومة
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2 - متغرب الاثنين 21 ماي 2018 - 23:58
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، لا يجب الحكم عليه، ربما ضغوط الحياة في بلادنا السعيدة ام ضعف الإيمان و الله اعلم.
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3 - moha tout court الثلاثاء 22 ماي 2018 - 00:10
كثرة الانتحارات بمنطقتي وزان وشفشاون تستوجب التقصي والبحث عن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة الخطيرة.. هل هي اجتماعية أو نفسية أم شيء آخر...
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