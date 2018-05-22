ستيني ينتحر شنقا في خامس أيام رمضان

هسبريس من وزان

وضع شخص، اليوم الاثنين، حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة بمنزله وسط دوار احسانن، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تزكان نواحي شفشاون.

وحسب مصادر محلية، فإن الشخص الهالك يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل بمنزله في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفور إخطارها، حلت عناصر من السلطة المحلية بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة.