الرشوة تتسبب في سجن شرطي بمطار المنارة

إبراهيم مغراوي

أدانت ابتدائية مراكش، الاثنين، شرطيا تورط في تلقي رشوة بمطار مراكش، خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي، بشهرين حبسا نافذين وخمسة آلاف درهم غرامة.

كما قضت أيضا هيئة الحكم بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة في حق المبلغة عن الواقعة التي شهدها مطار المنارة الأسبوع الماضي.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 11 ماي، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المشتبه فيه ضُبط في حالة تلبس بتسلم مبالغ مالية عن طريق الرشوة من مسافرتين تحملان جنسية أجنبية، مقابل تسهيل عبورهما من الممر السريع (Fast Truck)، عند استعدادهما للقيام بإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.

وذكر المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي، ليتسنى لها تقرير العقوبات التأديبية والإدارية اللازمة.