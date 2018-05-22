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الرئيسية | حوادث | الرشوة تتسبب في سجن شرطي بمطار المنارة

الرشوة تتسبب في سجن شرطي بمطار المنارة

الرشوة تتسبب في سجن شرطي بمطار المنارة
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:17

أدانت ابتدائية مراكش، الاثنين، شرطيا تورط في تلقي رشوة بمطار مراكش، خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي، بشهرين حبسا نافذين وخمسة آلاف درهم غرامة.

كما قضت أيضا هيئة الحكم بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة في حق المبلغة عن الواقعة التي شهدها مطار المنارة الأسبوع الماضي.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 11 ماي، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المشتبه فيه ضُبط في حالة تلبس بتسلم مبالغ مالية عن طريق الرشوة من مسافرتين تحملان جنسية أجنبية، مقابل تسهيل عبورهما من الممر السريع (Fast Truck)، عند استعدادهما للقيام بإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.

وذكر المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي، ليتسنى لها تقرير العقوبات التأديبية والإدارية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - كريم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:39
الحكم على الشرطي بالحبس لتلقيه رشوة قد فهمناها لان الرشوة حرام وممنوعة قانونا اما الحكم على المبلغة بالواقعة هو ما لم افهمه ولم استوعبه!!!! هل تريدون ان توصلوا رسالة الى الذين يفضحون الفساد انهم سيعاقبون اذا بلغوا عن قضايا الفساد والرشوة؟ المغرب هي الدولة الوحيدة التي تعاقبك اذا فضحت الفساد، ممنوع ان تصور موظف يتلقى الرشوة، بينما الرشوة مسموح بها طالما لا عين شافت ولا قلب وجع وهذا ما يسمونه علاج اعراض المرض بدل علاج المرض نفسه
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34
2 - مواطن الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:39
هذا ليس بجديد على هؤلاء.. و را الأكثرية فيهم رشايوية و شكرا
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5
3 - Saad الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:41
كما قضت أيضا هيئة الحكم بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة في حق المبلغة عن الواقعة التي شهدها مطار المنارة الأسبوع الماضي. هذا يعني أنك لو بلغت سيحكم عليك؟ المرجو الشرح
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24
4 - الشرطة في خدمة الشعب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:43
دبا هاذ البوليسي راه غير حصل ،عادي كيشوف كاع صحابو فالمهنة داروا لباس ،صلير واحد ،خدمة وحدة انت وهو فين ،بدا كيبريكولي ولكن زرب بغا ياكل بوحدو طارو عليه .صافي
تحية لرجال الامن الشرفاء اللي ميرضاوش يذخلوا على والديهم وولادهم فلوس الحرام
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15
5 - majeed1900 الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:53
وما خفي اعطم وهذا هو الحاصل قد تعزضنا لنفس الابتزاز ونحن مغاربة مع كامل الاسف بالرغم من تحسين رواتب موظفي الشرطة لا تزال الظاهرة قائمة وملموسة ولم تنفع اجراءات التخليق ولا ميثاق شرف مهنة عمل الشرطي في الحد منها بل زاد الابتزاز والتعسف في بعض الحالات ونعترف بالمجهودات الجادة والمؤثرة والفاعلة التي يقوم بها المدير العام للأمن الوطني مشكورا على ما يبذله من جهد في تحقيق علاقة مثالية ومتوازنة بين الشرطي والمواطن نتمنى من الجميع الحفاظ على سمعة بلادنا وان يكون الشرطي في مستوى التوقعات التي نطمح اليها شرطة لحفظ الامن وتحقيق الطمأنينة للجميع نريده شرطيا مواطنا غيورا يخاف الله مراقبا لنفسه وليس عنصرا مبتزا متعسفا وبعيدا عن الشطط او استخدام النفود لنحقيق مكاسب مادية بطريقة غير شرعية نتمنى من الجميع الابتعاد عن هذه الممارسات التي تسيىء لبلدنا العزيز على المستوى المحلي والدولي
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4
6 - salaheddine الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:55
"كما قضت أيضا هيئة الحكم بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة في حق المبلغة عن الواقعة التي شهدها مطار المنارة الأسبوع الماضي."
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4
7 - لحسن الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:06
ما ذنب المبلغة لقد فضحت الفساد أرى أن على المحكمة الموقرة إعادة النظر فيه و إلا لا يمكن لأحد التبليغ عن الأعمال المشينة رغم صدور المذكرات في الموضوع.
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2
8 - miloud الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:09
Bonjour j'ai rien compris dans l'affaire est-ce que le dénonciateur lui aussi il sera puni franchement je comprends rien merci exprès
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0
9 - info الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:09
بالنسبة للمعلقين الذين يتساءلون عن سبب الحكم على المبلغة بشهرين موقوفة التنفيد. السبب انها شريكته في الجريمة. فقد لعبت دور الوسيط بينه و بين الاجنبيتين في جلب مبلغ الرشوة اليه. بعد ذلك خافت ان يكتشف امرهما فقامت بتسليم نفسها و التبليغ عنه. فحصلت على ضروف التخفيف.
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0
10 - maghrebimohajer الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:10
هذا القانون لا يوجد الا في المغرب إنه قانون حماية الاجرام لا حول ولا قوة الا بالله
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2
11 - Yoz الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:23
المبلغة الي حكموا عليها سورسي راه هي لي حصلات الاولى فالممر و متبعاتش الاجراءات بحال الناس... و منين سولوها كيفاش جيتي هنا لهد الممر الخاص.. قالت ليهم دورت مع عمي البوليسي... و مشا فيها الصگع نيشان
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