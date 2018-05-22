درك تملالت يحيل عصابة اصطياد الكنوز على القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بمركز تاملالت، اليوم الثلاثاء، على وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، عصابة لاستخراج الكنوز والنصب على نساء أرامل في مبالغ مهمة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العصابة المذكورة تتكون من ستة أفراد، من ضمنهم وسيط يعمل مدرسا بالمنطقة، مضيفة أن هذه العملية الأمنية "جاءت بعد رصد استخباراتي دام لثلاثة أشهر تمكنت خلاله عناصر الدرك من توقيف أفراد العصابة التي كانت توهم الضحايا بجلب مادة تمكن من استخراج الكنوز".

وأبرزت المصادر ذاتها أن أفراد العصابة "ينحدرون من إقليمي تارودانت وورزازات، وكانوا ينسقون مع وسطاء محليين من أجل تسهيل عمليات النصب على نساء أرامل في مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة وسبعة ملايين سنتيم".

يذكر أن الموقوفين نفذوا عمليات سابقة بكل من لفقيه بنصالح والجديدة. ويشار إلى أن مركز الدرك الملكي بتملالت يستقبل ضحايا هذه العصابة للإدلاء بإفاداتهم حول ظروف النصب عليهم.