25 قتيلا و1778 جريحا .. حصيلة حوادث المدن

هسبريس - و.م.ع

لقي 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 1778 آخرون بجروح، إصابة 69 منهم بليغة، في 1340 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 ماي 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 32 ألف و265 مخالفة، وأنجزت 10 ألف و705 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 21 ألف و560 غرامة صلحية؛ مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و543 ألف و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4531 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6047 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 127 مركبة.