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كُتّاب وآراء
استنفار أمني لإيقاف ذوي سوابق في مراكش
أوقفت عناصر الأمن بمراكش، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، بعدما أحدثوا حالة من الفوضى بساحة جامع الفنا.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعنيين بالأمر رفضوا الامتثال لأوامر رجال الأمن؛ وهو ما دفعهم إلى طلب تعزيزات أمنية من أجل إيقاف الأظناء.
وأضافت المصادر ذاته أن الموقوفين رفضوا الصعود إلى سيارة الأمن، وأن أحدهم حاول الفرار مصفد اليدين بعدما اعتدى على عنصر من الشرطة.
يذكر أن رجال الأمن اقتادوا العناصر الثلاثة إلى مقر الدائرة الأمنية الخامسة، وحرروا لهم محضرا قانونيا وأحالوهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معهم، في انتظار عرضهم على القضاء.