24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. التاريخ المحاصر ـ 6 ـ .. حرب التحرير الريفية 1921 – 1926 (5.00)

  2. ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان (5.00)

  3. "المينانجيت" تقتل طفلا ببني مسكين ناحية سطات (5.00)

  4. أسرة تناشد تدخل الملك (5.00)

  5. محتجون يتضامنون مع الشعب الفلسطيني من خريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جرحى ومعطوبون في حادثتي سير بإقليم وزان‬

جرحى ومعطوبون في حادثتي سير بإقليم وزان‬

جرحى ومعطوبون في حادثتي سير بإقليم وزان‬
هسبريس من وزان
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 23:05

استقبلت مصلحة المستعجلات بمستشفى أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، قبيل أذان مغرب اليوم، أزيد من خمسة أشخاص مصابين بجروح خطيرة، في حادثتي سير سجلهما الإقليم اليوم الثلاثاء.

مصدر خاص أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن الحادث الأول سُجّل بطريق فاس على مشارف مدينة وزان إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس. وقد عملت سيارات إسعاف على نقل الضحايا والجرحى الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى مستعجلات المستشفى سالف الذكر، لتلقي العلاجات الضرورية.

وسجل الحادث الثاني بجماعة تروال بإقليم وزان، حيث انقلبت سيارة خفيفة؛ وهو أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ولا يزالون تحت العناية الطبية بالمستشفى المذكور في انتظار خضوعهم لعمليات جراحية جراء الكسور التي طالتهم. وقد عملت عناصر الدرك الملكي على فتح تحقيق في أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بالشفاء العاجل الثلاثاء 22 ماي 2018 - 23:28
كان الله في عونهم، اللهم شافيهم وعافهم، الطامة الكبرى للمكسورين في الحادثة، المشكلة ليست في حوادث السير بل في تلك القضبان الحديدية التي سيتم ادخالها في عظامهم فهي تسبب الما فضيعا لا نظير له فكان يدك او رجلك بين فكي تمساح لمدة شهور بل سنوات بل هناك من تبقى داخل جسمه طول حياته، يالطيف ، من لم يجرب الم جراحة العظام لم يجرب شيئا، لطفك يارب لهم ولجميع المسلمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - محب لوزان الثلاثاء 22 ماي 2018 - 23:51
اتساأل ما هده المصيبة التي اصابت وزان الجميلة بطبيعتها وناسها اللطفاء ما كل هده الابتلائات الانتحارات والحوادت المميتة اللهم فرج هم الوزانين كافتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.