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كُتّاب وآراء
جرحى ومعطوبون في حادثتي سير بإقليم وزان
استقبلت مصلحة المستعجلات بمستشفى أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، قبيل أذان مغرب اليوم، أزيد من خمسة أشخاص مصابين بجروح خطيرة، في حادثتي سير سجلهما الإقليم اليوم الثلاثاء.
مصدر خاص أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن الحادث الأول سُجّل بطريق فاس على مشارف مدينة وزان إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس. وقد عملت سيارات إسعاف على نقل الضحايا والجرحى الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى مستعجلات المستشفى سالف الذكر، لتلقي العلاجات الضرورية.
وسجل الحادث الثاني بجماعة تروال بإقليم وزان، حيث انقلبت سيارة خفيفة؛ وهو أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ولا يزالون تحت العناية الطبية بالمستشفى المذكور في انتظار خضوعهم لعمليات جراحية جراء الكسور التي طالتهم. وقد عملت عناصر الدرك الملكي على فتح تحقيق في أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات.