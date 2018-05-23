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الرئيسية | حوادث | مخدر الشيرا يجرّ ستّة أشخاص إلى القضاء بخريبكة

مخدر الشيرا يجرّ ستّة أشخاص إلى القضاء بخريبكة

مخدر الشيرا يجرّ ستّة أشخاص إلى القضاء بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 10:42

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من إيقاف ستّة أشخاص، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بحيازة وترويج المخدرات.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصالح الأمنية قامت بحملات تمشيطية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة خريبكة؛ وهو ما أسفر عن إيقاف ستّة أشخاص بأماكن متفرقة، بسبب ارتباطهم بترويج مخدر الشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضايا المذكورة أسفرت عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة، وكميات متفاوتة من مخدر الشيرا، ودراجات نارية، ومبالغ مالية متحصل عليها من تجارة المخدرات.

وجرى وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما أشارت مصادر الجريدة إلى أن العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية تهدف إلى القضاء على ظاهرة الاتجار في المخدرات، التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة من السنة.

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