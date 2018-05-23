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كُتّاب وآراء
مختل عقليا يستنفر الأمنيّين بمطار مراكش المنارة
ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة المكلفة بالحراسة الثابتة عند مدخل مطار مراكش المنارة، اليوم الأربعاء، قد تمكنت من توقيف شخص، يبلغ من العمر 35 سنة ومن ذوي السوابق القضائية في السكر العلني البين وإضرام النار عمدا، بعدما تم ضبطه "متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يضم موادا مشكوكا فيها".
وذكر المصدر نفسه أن "المعاينات والتحريات الأولية أوضحت أن المشتبه فيه تبدو عليه أعراض الخلل العقلي الواضح، وأنه كان نزيل عدة مؤسسات استشفائية متخصصة في علاج الأمراض العقلية والنفسية، كما مكنت عمليات الجس الوقائي من العثور بحوزته على عشر قنينات للغاز من الحجم الصغير، تستعمل عادة في أغراض مثل التخييم، مصحوبة بعشرة مناديل قطنية وقنينة من زيت المائدة".
بلاغ DGSN، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، كشف الاحتفاظ بالشاب الثلاثيني نفسه رهن إشارة البحث الذي فتحته النيابة العامة، في انتظار إحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية للتحقق من وضعه الصحي.