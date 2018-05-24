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الرئيسية | حوادث | درك أيت أورير يحيل مروجي مخدرات على العدالة

درك أيت أورير يحيل مروجي مخدرات على العدالة

درك أيت أورير يحيل مروجي مخدرات على العدالة
ابراهيم مغراوي
الخميس 24 ماي 2018 - 01:10

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأيت أورير، الأربعاء، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش شخصين متلبسين بترويج مخدر "الشيرا" بمركز المدينة التابعة لإقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العصابة المذكورة ضبطت متلبسة بترويج كمية مهمة من الحشيش، مضيفة أن عناصر الدرك حجزت مبلغا من المال، مفيدة بأن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 36 و42 سنة.

وكشفت المصادر ذاتها أن المعنيين بالأمر من ذوي السوابق العدلية، وقد تم وضعهما، بأمر من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما.

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