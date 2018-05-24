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كُتّاب وآراء
أمن اليوسفية يحجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة
أوقفت دورية أمن بمدخل مدينة اليوسفية، الأربعاء، شاحنة محملة بأزيد من 80 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة، كانت موجهة لتوزيعها على جزارين بأحياء حاضرة الفوسفاط بمنطقة عبدة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت إثر قيام الدورية المذكورة بإجراءاتها الروتينية بمدخل مدينة اليوسفية، ما مكنها من إحباط عملية إغراق المدينة بلحوم فاسدة.
وأضافت المصادر نفسها أن الشاحنة لم تكن تتوفر على الشروط الصحية لنقل اللحوم والمواد الاستهلاكية.
يذكر أن مجزرة مدينة اليوسفية أغلقت أخيرا، بعدما سحبت إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الترخيص منها؛ ما أدى إلى انتشار الذبيحة السرية، ونقل اللحوم الحمراء في شاحنات متسخة، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.