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الرئيسية | حوادث | الإفراج عن رئيس جمعية متهم بالتحرش بتلميذة

الإفراج عن رئيس جمعية متهم بالتحرش بتلميذة

الإفراج عن رئيس جمعية متهم بالتحرش بتلميذة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 24 ماي 2018 - 06:58

أفرجت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، الأربعاء، بكفالة (2000 درهم) عن رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء إعدادية بتراب الدائرة التربوية سيدي يوسف بن علي، بعدما أحيل عليها في اليوم نفسه من لدن الضابطة القضائية، إثر شكاية مباشرة تتهمه بالتحرش بتلميذة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن قاضي التحقيق قرر متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، بعدما جرى التحقيق معه في التهم الموجهة إليه من لدن فاعلة جمعوية تقدمت إلى وكيل الملك بشكاية تشير إلى تعرض تلميذة للتحرش الجنسي عبر برنامج الواتساب من لدن الرئيس السابق ذكره.

في المقابل، أوضحت مصادر من جمعية الآباء ومن الأطر التربوية والإدارية للمؤسسة التعليمية المشار إليها لهسبريس أن جد التلميذة استنكر إدراج فلذة كبده في هذا الملف، وزاد قائلا: "لا علاقة لنا بهذه القضية من قريب ولا من بعيد، وأن وراء هذه الشكاية نزاع جمعوي".

وأوضحت مصادر هسبريس "أن تهمة التغرير بالقاصرات أسقطت عن رئيس الجمعية، وسيتابع بتهديد صاحبة الشكاية"، مضيفا أن المعني بالأمر ليس سوى ضحية لتطبيق معلومياتي"whtasfake" ، يمكن البعض من التلاعب ببرنامج "الواتساب" لأي واحد عبر إرسال رسائل نصية وصور خليعة وغيرها".

يذكر أن أمن الدائرة التاسعة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بعاصمة النخيل أوقف، الثلاثاء، رئيس جمعية المذكور وفتح معه، بأمر من النيابة العامة، تحقيقا أوليا معمقا بخصوص مضمونها.

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