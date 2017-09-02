توقيف متخصصين في سرقة الهواتف بمراكش

هسبريس من مراكش

تمكنت عناصر فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش، الأربعاء، من توقيف لصين يستعملان دراجة نارية ذات صنع صيني في سلب وخطف الهواتف المحمولة والحقائب اليدوية من الراجلين.

وحسب مصادر هسبريس فإن الموقوفين اقتيدا إلى الدائرة الأمنية السادسة عشرة بتراب الملحقة الإدارية الازدهار، ليتم الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرضهما على أنظار العدالة.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين كانا يستهدفان الضحايا بالشارع العام بعد تتبع خاص لاستغلال الفرص السانحة للاستحواذ على ممتلكاتهم بشكل سريع قبل أن يلوذا بالفرار.

وكانت الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، بمعية عناصر تابعة للمنطقة الأمنية بحي جليز التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت أحد محترفي السرقات بالخطف باستعمال الدراجات النارية السريعة في حالة تلبس بعد عمليات مراقبة.