حجز أطنان من التمور الفاسدة في مدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

حجزت لجنة مختلطة بمدينة مراكش حوالي 12 طنا من التمور الفاسدة من سوق الجملة في حي المسار.

وأوضح مصدر مسؤول من اللجنة المختلطة أن هذه الأخيرة حررت محاضر مخالفات ستوجه إلى المحكمة للبتّ فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، موضحا أن هذه العملية تأتي في أطار حماية المستهلك وتماشيا مع الإستراتيجية التي رسمها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي للقضاء على الغش في المواد الغذائية من مصدرها.

المصدر المسؤول من اللجنة المختلطة كشف أن التدخل الأخير يعد الثالث من نوعه منذ بداية شهر رمضان، الذي أنجزته هذه اللجنة التي تتكون من مراقبين من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش وممثل كل من السلطة بسوق الجملة للخضر والفواكه والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الصحي الجماعي والأمن الوطني وعناصر الحرس الترابي.

يذكر أن اللجنة الإقليمية المذكورة حجزت في اليوم الأول من رمضان، حوالي طنين من التمور الفاسدة، كان يعد لترويجها بأسواق المدينة الحمراء وضواحيها.