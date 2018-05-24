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الرئيسية | حوادث | سرقة محتويات سيارات تورّط شابيْن في خريبكة

سرقة محتويات سيارات تورّط شابيْن في خريبكة

سرقة محتويات سيارات تورّط شابيْن في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 23:50

أوقفت عناصر أمنية من فرقة الشرطة القضائية، بمنطقة الأمن الإقليمي لخريبكة، شابّين يُشتبه في تورّطهما في قضايا متعلقة بـ"تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بجناية، مع حالة العود".

وأوضحت مصادر الجريدة أن مصالح الأمن توصلت بشكايات حول وقوع عمليات سرقة استهدفت محتويات بعض السيارات؛ وهو ما دفع العناصر الأمنية إلى نصب كمين لإيقاف الواقفين وراء عمليات السرقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكمين المذكور تكلل بإيقاف شابين في الثلاثينات من العمر، ومن ذوي السوابق القضائية، حيث جرى وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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