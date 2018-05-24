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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ مهاجرين بعرض المتوسط

البحرية الملكية تنقذ مهاجرين بعرض المتوسط

البحرية الملكية تنقذ مهاجرين بعرض المتوسط
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 24 ماي 2018 - 12:25

تمكنت عناصر البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 24 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا على متن أربعة قوارب قادمة من سواحل مدينة طنجة، بعدما اعترضت سبيلهم بالمياه المحاذية لمضيق جبل طارق.

وأفاد مركز التنسيق البحري بمدينة طريفة الإسبانية بأن الموقوفين كانوا في طريقهم نحو سواحل مدينة قاديس الجنوبية، قبل أن تتولى فرقة الإنقاذ البحري المغربي عملية إغاثتهم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن العملية لم تستدع تدخل عناصر البحرية الإسبانية التي اكتفت فقط بإشعار نظيرتها المغربية.

وتابع المصدر ذاته أنه جرى نقل جميع الموقوفين، وهم في صحة جيدة، على متن سفينة تابعة للبحرية الملكية المغربية نحو ميناء مدينة طنجة قصد تلقي العناية الضرورية، بينما تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع من أجل معرفة أسباب الهجرة ودوافعها.

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