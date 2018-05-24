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الرئيسية | حوادث | درك بني حسان يوقف متورطين في تعنيف باعة سمك

درك بني حسان يوقف متورطين في تعنيف باعة سمك

درك بني حسان يوقف متورطين في تعنيف باعة سمك
هسبريس من وزان
الخميس 24 ماي 2018 - 03:22

شنّت مصالح الدرك الملكي بجماعة بني حسان بإقليم تطوان، ليل الأربعاء، حملة واسعة أفضت إلى إيقاف عشرات الأشخاص يشتبه في تورطهم في الاعتداء على باعة السمك بالجماعة الترابية سالفة الذكر وإتلاف بضاعتهم بالعنف.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عملية إيقاف هؤلاء الأشخاص وقفت وراءها فرقة خاصة من القيادة الجهوية للدرك الملكي عقب شكاية تقدم بها الباعة المتضررون، زوال يوم الأربعاء، بعدما عمد أشخاص إلى مهاجمة باعة الأسماك وإتلاف بضاعتهم بالعنف.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك ألقت القبض على المشتبه فيهم، لم تفصح المصادر عن عددهم، بعدما وردت أسماؤهم بشكايات الباعة ويجري الاستماع إليهم في محاضر رسمية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق في المنسوب إليهم؛ بينما لا يزال البحث جاريا لإيقاف متورطين آخرين.

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