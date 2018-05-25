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الرئيسية | حوادث | ضبط مواد غذائية فاسدة وأكياس بلاستيكية بسطات

ضبط مواد غذائية فاسدة وأكياس بلاستيكية بسطات

ضبط مواد غذائية فاسدة وأكياس بلاستيكية بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 24 ماي 2018 - 23:40

حجزت اللجنة المختلطة المكلّفة بمراقبة الأسعار وصلاحية المواد الغذائية بسطات، إلى حدود الخميس، ما يقارب 400 كيلوغرام من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مع ضبط حالتين لبيع الأكياس بلاستيكية، ليتم تحرير محاضر في حق المخالفين وإتلاف المواد الفاسدة تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة.

وحسب مصادر مطّلعة فإن اللجنة المختلطة المكوّنة من ممثلين عن السلطات الإقليمية بعمالة سطات، والوقاية المدنية والتجارة والصناعة وباشوية سطات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والمكتب الصحي الجماعي لبلدية المدينة، حجزت مواد فاسدة تتوزّع بين البيض والزبدة والخميرة واللحوم المفرومة والمشروبات الغازية والحلويات، وغيرها من المواد التي أخذت منها بعض العينات قصد إخضاعها للتحاليل "الفيزيو-كيماوية".

وبخصوص الإجراءات القانونية المتّبعة في حق المخالفين، أوضحت المصادر ذاتها أن عملية الحجز تتم وفق تحرير محضر، يحال على اللجنة من أجل اتخاذ القرار المناسب، مثل توجيه الإنذارات للتجار المعنيين، أو إغلاق المحلات التجارية وفق خطورة المخالفة.

وأضافت المصادر نفسها أنه لم تسجّل إلى حدود اليوم أي مخالفة في زيادة الأسعار، مشيرة إلى وفرة العرض الذي يفوق الطلب، وتسجيل مخالفتين في حق تاجرين للأكياس البلاستيكية الممنوعة وفق القانون، حرّرت بشأنهما محاضر من قبل اللجنة وأحيلت على النيابة العامّة المختصة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

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