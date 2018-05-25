24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب (5.00)

  2. الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)

  3. "حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع (5.00)

  4. كانوا وزراء .. عندما طلبت ثريا جبران من الملك "كريمة طيارة" (5.00)

  5. جمعويّون يوزّعون مساعدات غذائية بالجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البراءة من التزوير لرئيس جماعة بإقليم تنغير

البراءة من التزوير لرئيس جماعة بإقليم تنغير

البراءة من التزوير لرئيس جماعة بإقليم تنغير
محمد ايت حساين
الجمعة 25 ماي 2018 - 09:29

قررت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال التابعة لاستئنافية مراكش، الخميس، النطق ببراءة رئيس الجماعة الترابية تودغى السفلى، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وتقني بالجماعة نفسها، من تهمة تزوير محضر رسمي، وإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بسجنها عشر سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وقضت المحكمة ذاتها، في الدعوة العمومية، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمين بجناية التزوير في محرر رسمي والتصريح من جديد ببراءتهما منها، وتأييده في الباقي وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ فيما قضت في الدعوة المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والتصريح من جديد بعدم الاختصاص للبت فيها وتحميل رافعها الصائر.

حري بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش قضت خلال شهر أبريل من السنة الفارطة بإدانة رئيس الجماعة الترابية "تودغى السفلى"، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وتقني بالجماعة نفسها، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما؛ وذلك بعد إدانتهما بالمنسوب إليهما في ملف تزوير محضر رسمي، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.