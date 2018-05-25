البراءة من التزوير لرئيس جماعة بإقليم تنغير

محمد ايت حساين

قررت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال التابعة لاستئنافية مراكش، الخميس، النطق ببراءة رئيس الجماعة الترابية تودغى السفلى، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وتقني بالجماعة نفسها، من تهمة تزوير محضر رسمي، وإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بسجنها عشر سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وقضت المحكمة ذاتها، في الدعوة العمومية، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمين بجناية التزوير في محرر رسمي والتصريح من جديد ببراءتهما منها، وتأييده في الباقي وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ فيما قضت في الدعوة المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والتصريح من جديد بعدم الاختصاص للبت فيها وتحميل رافعها الصائر.

حري بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش قضت خلال شهر أبريل من السنة الفارطة بإدانة رئيس الجماعة الترابية "تودغى السفلى"، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وتقني بالجماعة نفسها، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما؛ وذلك بعد إدانتهما بالمنسوب إليهما في ملف تزوير محضر رسمي، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.