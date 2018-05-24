حادثتان مؤلمتان تُسقطان ثلاثة قتلى بمدينة أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شابان مصرعهما اليوم الخميس، وذلك بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي نقلا إليه ليلة أمس الأربعاء إثر إصابات بليغة طالتهما على مستوى أنحاء متفرقة من جسديهما، جراء اصطدام دراجة نارية كانا على متنها بشاحنة في مدينة آيت ملول.

واستقبل المستشفى الإقليمي بإنزكان، خلال الساعات الأولى من اليوم، شابا آخر، أُصيب بجروح ورضوض بليغة ناجمة عن اصطدام قوي بين دراجة نارية كان يقودها وسيارة خفيفة في حي لابيركولا، بالدشيرة الجهادية؛ وجرى توجيهه إلى مستشفى أكادير، لخطورة إصابته، غير أنه فارق الحياة لحظات بعد وصوله.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة، في كل من آيت ملول والدشيرة، تحقيقا حول ظروف وملابسات الحادثتين المميتتين؛ كما تم الاحتفاظ بالسائقين تحت تدابير الحراسة النظرية، وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.