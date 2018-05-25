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الرئيسية | حوادث | تهمٌ ثقيلة تواجه متورطين في "أحداث سمك تطوان"

تهمٌ ثقيلة تواجه متورطين في "أحداث سمك تطوان"

تهمٌ ثقيلة تواجه متورطين في "أحداث سمك تطوان"
هسبريس من وزان
الجمعة 25 ماي 2018 - 00:13

تواصل مصالح الدرك الملكي بإقليم تطوان حملتها لإيقاف متورطين في الاعتداء على باعة سمك بسوق أسبوعي وإتلاف بضاعتهم بالعنف وإضرام النار في الصناديق، وسط جماعة الحمراء قيادة بني حسان من الإقليم ذاته، بعد حملة واسعة شنتها فرقة من القيادة الجهوية للدرك الملكي أول أمس الأربعاء.

وحسب مصادر هسبريس، فقد أسفرت العملية الأولى عن إيقاف أزيد من 10 من المشتبه فيهم كما جرى اعتقال 9 أشخاص آخرين أمس الخميس؛ جرى التحقيق تمهيديا معهم في محاضر رسمية تحت إشراف النيابة العامة المختصة كل حسب المنسوب إليه.

ويواجه الموقوفون تهما ثقيلة، بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال بتهم إضرام النار العمدي وعرقلة المرور بالطريق العام باستعمال العنف وإتلاف بضائع ومنقولات باستعمال القوة.

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