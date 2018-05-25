مصرع خمسيني في حادث مروري ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ رجل في عقده الخامس أنفاسه الأخيرة، بعدما صدمته سيارة خفيفة بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى جماعة آيت فاسكا بإقليم الحوز.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت أورير إلى مكان الحادث المميت، لجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في الكشف عن أسباب هذه الحادثة المرورية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية كان يمتطي قيد حياته دراجة هوائية حين باغتته من الخلف سيارة كانت متجهة من مراكش نحو آيت أورير.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك أشرفت على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمراكش لتخضع للتشريح الطبي بناءً على أوامر النيابة العامة بمراكش، التي أمرت بفتح تحقيق حول ظروف الحادث وملابساته.