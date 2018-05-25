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الرئيسية | حوادث | انفجار يودي بحياة زوجين مغربيين ويصيب العشرات في إسبانيا

انفجار يودي بحياة زوجين مغربيين ويصيب العشرات في إسبانيا

انفجار يودي بحياة زوجين مغربيين ويصيب العشرات في إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 25 ماي 2018 - 07:00

لقي زوجان مغربيان مصرعها، يوم الأربعاء، إثر حادثة احتراق مستودع لتخزين مواد قابلة للانفجار ببلدية "Tui" التابعة لمدينة بونتي بيدرا شمال شرق المملكة الأيبيرية، فيما يتلقى طفلاهما الناجيان، البالغان من العمر 8 و13 سنة على التوالي، العناية الطبية اللازمة بالمركز الاستشفائي ألبارو كونكييرو بالمنطقة ذاتها.

وقال ألبيرتو نونييث فييخو، رئيس الحكومة المحلية لمحافظة غاليسا الإسبانية، إن الزوجين الهالكين كانا يقيمان بالمنطقة لمدة تزيد عن عشر سنوات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن 37 شخصا آخرين أصيبوا بحروق وجروح نتيجة الانفجار المدوي؛ فيما تواصل فرقة الإنقاذ والطوارئ عملها من أجل إبطال مفعول المتفجرات.

وزاد ألبيرتو، في تصريحات نقلتها صحيفة "دياري دي سيبيا" الإسبانية، أن المستودع يحتوي على مواد قابلة للانفجار؛ وهو ما دفع عناصر الأمن إلى اعتقال مالك المستودع المخصص لتخزين مواد متفجرة بطريقة غير قانونية وتطويق مكان الحادثة من أجل أخذ عينات من تلك المواد المتفجرة، في انتظار إنجاز محضر المعاينة من لدن مفوض قضائي بأمر من النيابة العامة.

ووفق شهادات أدلى بها أحد أقارب الضحيتين، للمنبر الإعلامي ذاته، فإن الزوجة المتوفاة تعمل ربة بيت، بينما زوجها كان يزاول مهنا غير مهيكلة بالشارع العام، موضحا أن العديد من المسؤولين السياسيين وممثلي الجاليات المسلمة قاموا بزيارة المركز الثقافي "Guillarei" المخصص لتقديم العناية للأسر المتضررة.

وزادت الصحيفة الإسبانية أن الزيارة كانت بهدف نقل عبارات العزاء والمواساة إلى عائلات الضحايا والمصابين؛ فيما عبر المسؤول الحكومي ألبيرتو عن حزنه الشديد بشأن حالة الطفلين اليتيمين اللذين يدركان مصير والديهما.

من جانبه، أمر مندوب الحكومة المحلية لمحافظة غاليسيا بإجراء مراجعة شاملة لجميع المرافق المجاورة لمكان الواقعة لتفادي حدوث انفجارات مشابهة بالاستعانة بمروحيات، مشيرا في الآن ذاته إلى أن مالك المستودع يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي ويواجه عدة تهم؛ من ضمنها "ارتكاب جريمة قتل غير متعمدة".

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