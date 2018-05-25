التغرير بقاصر يقود عشرينيا إلى الإيقاف في بلفاع

هسبريس من اشتوكة آيت باها

بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، أوقفت مصالح الدرك الملكي بمركز بلفاع، اليوم الجمعة، شابا يقيم بدوار "النواصر" في الجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها؛ وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها والدة تلميذة، تتهمه من خلالها بالتغرير بابنتها القاصر، وهتك عرضها، واستدراجها لتناول الممنوعات.

وأوردت مصادر هسبريس أن الضحية، التي تقطن بدوار "كوحايز"، والبالغة من العمر 13 سنة، تتابع دراستها بالسلك الإعدادي، بينما المشتبه به عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 23 سنة، مبرزة أن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أبريل المنصرم، حين استدرج المشتكى به التلميذة القاصر إلى منزل بمركز بلفاع، حيث هتك عرضها مرات عديدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف اعتاد التربص والتحرش بالتلميذات أمام عدد من المؤسسات التعليمية ببلفاع، كما أن أسرة الضحية استندت في شكايتها إلى سجل من المحادثات بين التلميذة والموقوف عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، تضمنت عبارات التغرير والاستدراج وصورا مخلة بالحياء.

وتم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق بالمركز الترابي لدرك بلفاع، في انتظار أن تتم إحالته على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير من أجل التهم المنسوبة إليه.