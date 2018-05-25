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الدرك يفشل في القبض على ناقل للشيرا في كلميم
الجمعة 25 ماي 2018 - 22:02
تمكنت عناصر الدرك الملكي بكلميم، اليوم الجمعة، من حجز كمية من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 150 كيلوغراما.
وأفادت السلطات المحلية أن مصالح الدرك الملكي تمكنت من حجز هذه الكمية بعدما لاذ سائق سيارة خفيفة، كانت متوجهة الى أسا، بالفرار على مستوى الطريق الوطنية رقم 21؛ الرابطة بين كلميم وأسا الزاك.
وأوضح ذات المصدر أن "الحجز تم قرب دوار تارمكيست، التابع لجماعة أسرير، على بعد 10 كيلومترات من المدخل الشرقي لمدينة كلميم".