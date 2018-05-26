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كُتّاب وآراء
تأجيل محاكمة متورط في شلل زوجته بالسراغنة
قرّرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الجمعة، تأجيل النظر في محاكمة الشخص الذي اعتدى على زوجته القاصر وتسبب في شللها بدوار الجوالة بتراب الجماعة القروية تملالت، إلى جلسة يوم 30 ماي الجاري، لمنح مهلة إضافية لخبير طبيب لإعداد تقرير شامل بخصوص الحالة الصحية للضحية.
وكانت هيئة المحكمة أصدرت حكما تمهيديا في هذه القضية يقضي بإجراء خبرة طبية على الضحية، أوكلت مهمة القيام بها إلى خبير محلف لدى المحاكم، من أجل إخضاع الضحية لفحوصات طبية وتحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء إصابتها بالشلل.
وجاء إيقاف الزوج من لدن مصالح الدرك الملكي، بعد أسبوعين عن اعتدائه الوحشي على شريكة حياته التي تسبب لها في عاهة مستديمة، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل عرضه على أنظار العدالة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، التي تنحدر من دوار أولاد عراض ضواحي العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، تعرضت لاعتداء وحشي على يد زوجها البالغ من العمر 22 سنة، بعد ضربها بقوة مع الحائط قبل أن يوجه إليها صفعة على مستوى الوجه لتسقط أرضا وتفقد وعيها؛ وهو ما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة بعد إصابتها بشلل أطرافها السفلى وارتجاج دائم في الرأس لم تعد معه قادرة على التحكم فيه، إضافة إلى مشكل في النطق.