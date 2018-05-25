حريق بمنزل يرسل مصابين إلى مستشفى مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الأمن بمراكش تحقيقا أوليا في حريق مهول اندلع، اليوم الجمعة، بأحد منازل الدرب الجديد بحي الزاوية العباسية بباب تاغزوت داخل تراب المدينة العتيقة، لمعرفة ظروف وملابساته.

وفور إشعارها بهذا الحريق، انتقلت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية إلى باب تاغزوت، وعناصر من الدائرة الأمنية الثانية إلى المنزل الذي التهمته النيران، لجمع المعلومات التي ستساعد في معرفة أسباب الحريق.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحريق المذكور تسبب لشاب يبلغ من العمر 17 سنة في جروح خطيرة؛ ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل، فيما تعرضت والدته وشقيقته ذات الثلاث سنوات للاختناق.