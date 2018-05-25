24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/05/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- حريق بمنزل يرسل مصابين إلى مستشفى مراكش
- الشاعر سرحان يستحضر ذكريات الصغر في أبهى الشهور رمضان
- الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية
- "حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع
- علماء: تدخين السجائر يؤذي عضلات السيقان
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حريق بمنزل يرسل مصابين إلى مستشفى مراكش
الجمعة 25 ماي 2018 - 21:05
فتحت مصالح الأمن بمراكش تحقيقا أوليا في حريق مهول اندلع، اليوم الجمعة، بأحد منازل الدرب الجديد بحي الزاوية العباسية بباب تاغزوت داخل تراب المدينة العتيقة، لمعرفة ظروف وملابساته.
وفور إشعارها بهذا الحريق، انتقلت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية إلى باب تاغزوت، وعناصر من الدائرة الأمنية الثانية إلى المنزل الذي التهمته النيران، لجمع المعلومات التي ستساعد في معرفة أسباب الحريق.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الحريق المذكور تسبب لشاب يبلغ من العمر 17 سنة في جروح خطيرة؛ ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل، فيما تعرضت والدته وشقيقته ذات الثلاث سنوات للاختناق.