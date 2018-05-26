أمن مراكش يوقف مسير مقهى للقمار ومساعده

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الجمعة، مسير مقهى للقمار ومساعدا له بحي سيدي يوسف بن علي، متلبسين بتنظيم عمليات لرهان الخيول عبر بثهما للقنوات المتخصصة في هذا النوع من المسابقات.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن عملية الإيقاف جاءت إثر مداهمة عناصر الشرطة لهذه المقهى التي ينشط في مجال القمار بدون ترخيص، وحجزها لتلفاز من الحجم الكبير وأجهزة إلكترونية ومجموعة من التذاكر تستعمل لهذا الغرض.

وأضافت المصادر نفسها أنه جرى إخضاع الموقوفين المعنيين لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى حين تقديمهما أمام أنظار العدالة.

يذكر أن عملية المداهمة المذكورة تندرج في إطار محاربة ظاهرة القمار بدون رخصة، وما يرافقها من شوائب أمنية بالأماكن المخصصة لهذا النشاط المحظور.