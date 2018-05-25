سيارة تقتل سبعينيا وتصيب آخرين بضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ رجل في عقده السابع، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة بعد أن دهسته سيارة خفيفة كانت تسير بسرعة جنونية على الطريق الرابطة بين مراكش وجماعة أولاد حسون. كما أصابت أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.

وإثر تلقيه إخبارية بخصوص سيارة خرجت من مراكش بسرعة غير قانونية، يقودها شاب يبلغ من العمر 29 سنة، فر من فرقة للدراجين، بعد أن رفض الامتثال لأوامرها بالتوقف، وتخطى حدود المدينة، أقام درك أولاد حسون متاريس ساعدت على توقيف المعني بالأمر، وإحالته على مقر المركز الترابي لفتح محضر قانوني له.

وأفادت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك أشرفت على نقل المصابين، الذين كانوا في حالة حرجة، إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، فيما أودعت جثة الهالك بمستودع الأموات بمدينة مراكش.