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إنزكان .. حجز حليب ولبن داخل مستودع تخزين
الأحد 27 ماي 2018 - 07:48
تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار بعمالة إنزكان آيت ملول من حجز نحو 1000 كيلوغرام من مادتي الحليب واللبن من داخل مرآب في حي تراست، كان مالكه يستغله كمستودع لتخزين وتحويل وتفريغ مادة الحليب ومشتقاته دون ترخيص.
ووقفت اللجنة المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار بإنزكان آيت ملول على عدة خروقات؛ أبرزها كون المادة الأولية للحليب مجهولة المصدر، فضلا عن كون عملية التخزين تتم في ظروف غير صحية.
وعملت اللجنة المذكورة على تحرير محضر حول الادخار السري، جرى توجيهه، اليوم السبت، إلى النيابة العامة بابتدائية إنزكان، كما تم منع مالك المحل من الاستمرار في نشاطه بدون ترخيص من المصالح المختصة.