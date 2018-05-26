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كُتّاب وآراء
سجن راع للغنم اغتصب طفلا في نواحي تاونات
أمر وكيل الملك باستئنافية فاس بإيداع شاب يبلغ من العمر 19 سنة، ينحدر من دوار القلعة التابع لجماعة تمزكانة بإقليم تاونات، سجن بوركايز، ضواحي مدينة فاس، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامه بالتورط في الاعتداء الجنسي، قبل خمسة أشهر، على ابن عمه ذي السنوات الست من العمر.
وقد تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي بغفساي من توقيف المتهم (ع.ق)، الذي كان موضوع مذكرة بحث في الموضوع، ليلة أول أمس الخميس، من داخل منزل أسرته بعد أن ظل متخفيا عن الأنظار طيلة المدة المذكورة.
وكان الضحية قد تعرض، أواخر شهر نونبر الماضي، لهذا الاعتداء، الذي أدخل على إثره إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وسط أحد حقول الزيتون عندما كان في عهدة المتهم وهو يرعى قطيع أسرته من الغنم، بينما كان والداه منهمكين في جمع غلة الزيتون بحقل مجاور.