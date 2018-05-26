القبض على مقترف قتل بسبب سروال في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الأمن بالدائرة السادسة بمدينة مراكش، اليوم السبت، مشتبها بتورطه في جريمة قتل وقعت لحظات قبل أذان مغرب أمس الجمعة بحي سيدي يوسف بن علي، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني.

وأوضحت مصادر هسبريس أن شجارا الذي وقع بين شابين قرب حديقة يوسف بن تاشفين، حول سروال و400 درهم، تحول إلى جريمة استعمل فيها الجاني سكينا على حين غفلة من الضحية الذي وجه له طعنات عدة بفخذه ومختلف أنحاء جسمه، ليسقط بعدها صريعا مدرجا في دمائه.

وفور توصلها بإشعار بخصوص الاعتداء الدموي، حضرت عناصر الأمن بمكان الحادث، وأشرفت على نقل المعتدى عليه، "ب. م"، إلى مستعجلات الرازي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وفق تصريح مصدر طبي لهسبريس.

يذكر أن جثة الهالك وضعت بمستودع الأموات بباب دكالة، بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش، فيما تم وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث امتثالا لتعليمات النيابة العامة لدى استئنافية مراكش.