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الرئيسية | حوادث | القبض على مقترف قتل بسبب سروال في مراكش

القبض على مقترف قتل بسبب سروال في مراكش

القبض على مقترف قتل بسبب سروال في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 26 ماي 2018 - 16:05

أوقفت مصالح الأمن بالدائرة السادسة بمدينة مراكش، اليوم السبت، مشتبها بتورطه في جريمة قتل وقعت لحظات قبل أذان مغرب أمس الجمعة بحي سيدي يوسف بن علي، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني.

وأوضحت مصادر هسبريس أن شجارا الذي وقع بين شابين قرب حديقة يوسف بن تاشفين، حول سروال و400 درهم، تحول إلى جريمة استعمل فيها الجاني سكينا على حين غفلة من الضحية الذي وجه له طعنات عدة بفخذه ومختلف أنحاء جسمه، ليسقط بعدها صريعا مدرجا في دمائه.

وفور توصلها بإشعار بخصوص الاعتداء الدموي، حضرت عناصر الأمن بمكان الحادث، وأشرفت على نقل المعتدى عليه، "ب. م"، إلى مستعجلات الرازي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وفق تصريح مصدر طبي لهسبريس.

يذكر أن جثة الهالك وضعت بمستودع الأموات بباب دكالة، بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش، فيما تم وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث امتثالا لتعليمات النيابة العامة لدى استئنافية مراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - roka السبت 26 ماي 2018 - 16:25
اولا رحمة الله على القتيل وانا لله وانا اليه راجعون ، سبحان الله الروح تذهب بسبب توافه الأمور ، أحدهم قتل أخر بسبب طربوش في طنجة .
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2 - مريم السبت 26 ماي 2018 - 16:36
لا الاه الا الله و انا لله و انا اليه راجعون شهر القيام و السجود و التوبة و الانسان يراجع فيه نفسو و يتصدق و يصل الارحام و يتسلح بسلاح الايمان و التقوي ماشي بجنوية ضاعت امة محمد صلي الله عليه و سلم و ا اسفاه علا شباب امتي
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3 - levoyageur السبت 26 ماي 2018 - 16:39
الاعدام جزاء هدا المجرم وامثاله،وعشرة سنوات سجنا لكل من يحمل سكينا،اتاسف حينما ارى القاتل طليقا بعد سنوات من السجن، ولهدا الاعدام اولى بهؤلاء
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4 - لاديني السبت 26 ماي 2018 - 16:47
أخبار القتل كثرت في شهر رمضان، هذه من إحدى العوارض الجانبية لتجويع الإنسان. قال فوائد الصيام قال!!! ماشفنا غير المصائب
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5 - said السبت 26 ماي 2018 - 16:51
des saufage ,c'est le moin qu'ont puisse dire malheureusement la sociètè marocaine dernièrement est figèes par la violence et une indiffèrence totale envers des actes de violence partout dans la rue, un manque de cevisme criant une hypocrizie sociale terrible...en bref un très mauvais lieu pour vivre et faire grandire ses propres enfants,,,ca devient urgent une forte mobilisation sociale de l'ecole des mass medias...pour tenter de corriger le tir et construire un nouveau projet sociale plus sain et apaisè
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