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كُتّاب وآراء
حريق يأتي على محلات سوق بقلعة السراغنة
التهمت نيران حريق شب، اليوم السبت، برحبة الجزارين بالسوق الأسبوعي الاثنين بقلعة السراغنة، ست "براريك" وأعمدة خشبية وأكواخ مصنوعة من الخشب والقصب وبقايا الأكياس والأغطية المتلاشية، ما تسبب في سحابة دخانية كثيفة في سماء المنطقة.
وأضحت مصادر هسبريس أن "ألسنة النيران التي التهمت أبنية وخيم ومحتويات أقدم الأسواق الأسبوعية بالجهة لا تعرف أسبابها إلى حد الآن"، وأن عناصر الوقاية المدنية "تمكنت من إخماد الحريق".
وأوردت المصادر ذاتها أن الحريق لم يخلف خسائر بشرية، وأن خسائره المادية كانت بسيطة، مضيفة أنه استدعى تنقل عناصر الوقاية المدنية وأعوان السلطة المحلية والأمن على وجه السرعة إلى مكان الحادث، وأن رجال الشرطة فتحوا بأمر من النيابة العامة تحقيقا أوليا لمعرفة أسبابه.