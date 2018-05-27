24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أطر "التنمية الاجتماعية" بسطات يقاطعون العمل (5.00)

  2. تلفزة رمضان (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 10 ـ .. "جمهورية الريف" و"مساخيط سيدنا" (5.00)

  4. معتقلون ينضمون إلى إضراب الزفزافي عن الطعام (5.00)

  5. الريال يهزم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حريق يأتي على محلات سوق بقلعة السراغنة

حريق يأتي على محلات سوق بقلعة السراغنة

حريق يأتي على محلات سوق بقلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي
السبت 26 ماي 2018 - 23:38

التهمت نيران حريق شب، اليوم السبت، برحبة الجزارين بالسوق الأسبوعي الاثنين بقلعة السراغنة، ست "براريك" وأعمدة خشبية وأكواخ مصنوعة من الخشب والقصب وبقايا الأكياس والأغطية المتلاشية، ما تسبب في سحابة دخانية كثيفة في سماء المنطقة.

وأضحت مصادر هسبريس أن "ألسنة النيران التي التهمت أبنية وخيم ومحتويات أقدم الأسواق الأسبوعية بالجهة لا تعرف أسبابها إلى حد الآن"، وأن عناصر الوقاية المدنية "تمكنت من إخماد الحريق".

وأوردت المصادر ذاتها أن الحريق لم يخلف خسائر بشرية، وأن خسائره المادية كانت بسيطة، مضيفة أنه استدعى تنقل عناصر الوقاية المدنية وأعوان السلطة المحلية والأمن على وجه السرعة إلى مكان الحادث، وأن رجال الشرطة فتحوا بأمر من النيابة العامة تحقيقا أوليا لمعرفة أسبابه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.