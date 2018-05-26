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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم ثلاث حافلات بالمحطة الطرقية بفاس
التهمت النيران، عصر اليوم السبت، ثلاث حافلات كانت مركونة بالمحطة الطرقية باب بوجلود بفاس، دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية.
وحسب شهود عيان تحدثوا لهسبريس فإن النيران شبت في أول الأمر بإحدى الحافلات، قبل أن تنتقل ألسنتها، تباعا، إلى حافلتين أخريين كانتا متوقفتين بالقرب منها، مؤكدين أن عددا من السائقين سارعوا إلى إخلاء حافلاتهم من داخل المحطة الطرقية لإبعادها عن ألسنة النيران التي غطى دخانها الكثيف المكان.
وتمكنت شاحنات إطفاء الحرائق التابعة لمصالح الوقاية المدنية بفاس، والتي هرعت إلى موقع الحادث، من التغلب على ألسنة النيران وإطفاء الحريق الذي كان يهدد عشرات الحافلات الأخرى المركونة داخل المحطة.
وفتحت مصالح الضابطة القضائية بفاس، التي حلت بموقع الحادث، مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية، تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحريق.