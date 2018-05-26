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تلميذ يقضي غرقا في "مياه ورغة" ضواحي وزان
السبت 26 ماي 2018 - 22:40
لقي تلميذ مصرعه، اليوم السبت، غرقا في وادي ورغة، بجماعة سيدي بوصبر التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان.
وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي ينحدر من دوار "مزاورو" بالجماعة ذاتها، وكان يتابع دراسته قيد حياته بثانوية سيدي بوصبر التأهيلية، اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة بعدما قصد الوادي من أجل السباحة، قبل أن تطفو جثته فوف المياه.
الحادث استدعى انتقال السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل العمل على انتشال الجثة، في انتظار إحالتها على مصلحة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، في إطار التحقيق المفتوح في الموضوع تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية وزان.