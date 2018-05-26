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كُتّاب وآراء
مقتل شخص طعنا على يد شقيقه بجماعة رغيوة
لقي شخص في عقده الرابع، السبت، بدوار الحجيين بجماعة رغيوة ضواحي تاونات، مصرعه إثر تلقيه طعنة سكين من طرف أحد أشقائه؛ وذلك حين تدخل، حسب مصادر هسبريس، لفض نزاع استعملت فيه الأسلحة البيضاء بين شقيقين له.
وقالت المصادر ذاتها إن الضحية (ز.م)، المتزوج والأب لطفلة، لفظ أنفاسه الأخيرة على متن سيارة الإسعاف التي كانت تنقله إلى المستشفى الإقليمي بتاونات، مبرزة أن سبب النزاع بين شقيقي الهالك يعود إلى خلاف بينهما حول قطعة أرضية فلاحية من تركة والدهما المتوفى.
هذا وأوقفت مصالح الدرك الملكي، التي هرعت إلى مكان الحادث، الشقيقين معا، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث؛ فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.