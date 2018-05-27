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الرئيسية | حوادث | معدّات ماسّة بالأمن تجرّ 4 أشخاص إلى القضاء

معدّات ماسّة بالأمن تجرّ 4 أشخاص إلى القضاء

معدّات ماسّة بالأمن تجرّ 4 أشخاص إلى القضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 27 ماي 2018 - 02:52

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن "عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تمكّنت، في عملية مشتركة مع عناصر الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في حيازتهم لمعدات وتجهيزات من شأنها المساس بأمن الأشخاص والممتلكات".

وجاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه "تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة وجدة، بينما تم ضبط باقي المساهمين الثلاثة بمحطة الأداء على الطريق السيار، وتم العثور بحوزتهم على 200 قنينة غاز مسيل للدموع، و11 عصى كهربائية، فضلا عن حجز السيارة التي كانت تستعمل في نقل وتهريب هذه المعدات".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر هذه المعدات والتجهيزات الخطيرة على الأمن والنظام العامين".

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