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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مقدّم شرطة متلبسا بحيازة المخدرات

الأمن يوقف مقدّم شرطة متلبسا بحيازة المخدرات

الأمن يوقف مقدّم شرطة متلبسا بحيازة المخدرات
هسبريس من الرباط
الأحد 27 ماي 2018 - 04:57

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تمكّنت، بتعاون وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت، من توقيف مقدم شرطة يعمل بميناء طنجة المدينة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية".

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن "توقيف الشرطي المخالف جاء في إطار تحريات دقيقة باشرتها فرقة مشتركة من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، استمرت لعدة أشهر، قبل أن تسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبسا بحيازة حوالي 115 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل سيارته، والتي كان يرغب في تسليمها لمساهمين آخرين بغرض تهريبها خارج المغرب، تم ضبط أحدهم للاشتباه في تورطه في عملية الوساطة في التهريب الدولي للمخدرات".

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد امتداداتها المحتملة داخل وخارج المغرب".

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