العثور على رضيع مفصول الرأس في تطوان

هسبريس من تطوان

فتحت عناصر الضابطة القضائية بمدبنة تطوان تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة عقب العثور على جثة رضيع مبتور الرأس وسط بركة مائية بواد المحنش قرب حي كويلما بالمدينة ذاتها.

وقد جرى نقل جثة الرضيع ورأسه المبتور إلى مستودع الأموات قبل إحالتها على مصلحة الطب الشرعي لفائدة البحث الجاري، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة للكشف عن حيثيات الحادث الإجرامي والوصول إلى هوية الأم البيولوجية.

جدير بالذكر أن الواقعة خلفت استياء عارما وكبيرا في صفوف ساكنة "الحمامة البيضاء" داعيين إلى الإسراع في فك لغز الحادث الأليم ومعاقبة الجناة.